Segnalati disagi sull’autostrada questa mattina. Prestare attenzione sulla A1 Roma-Napoli per un tir in avaria al km 610 tra Anagni e Ferentino, in direzione sud.

Attenzione!

Inoltre, nello stesso tratto, si registra personale su strada per lavori di Autostrade, tra Frosinone e Ceprano, in direzione Napoli.

Per quanto riguarda la zona nord, anche se ne resta qualche residuo, al momento è presente nebbia a banchi sulla A1 Firenze-Roma tra Ponzano Romano e Diramazione Roma Nord con visibilità a 100 metri. Prestate la massima attenzione, comunica Astral Infomobilità.

Foto di repertorio