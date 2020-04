La paura degli ascensori è cambiata col Coronavirus

La paura degli ascensori è una delle fobie più diffuse. Colpisce tutte le persone che non amano gli spazi chiusi troppo stretti e anche chi soffre di vertigini e avverte lo spostamento in alto. Ove si può, questi soggetti preferiscono nella maggior parte dei casi utilizzare le scale.

Vi sono però situazioni che quasi obbligano le persone a scegliere l’ascensore. Pensiamo per esempio agli ascensori a Roma o nelle grandi città che hanno condomini e strutture di diverse decine di piani. Come si fa ad affrontare il problema? Solitamente ci si avvale della presenza di una persona fidata oppure ci si assicura di entra in un ascensore tecnologicamente avanzato, sicuro e silenzioso, che limita le ansie di chi ha paura. Vi sono infatti modelli di ascensore che favoriscono il superamento delle paure. Ad esempio, gli ascensori con finestre sono più adatti ai claustrofobici.

Nell’ultimo periodo però c’è da valutare un altro aspetto della sicurezza degli ascensori e ciò è derivato dal proliferarsi del Coronavirus. Nei condomini infatti le regole sono cambiate ed è necessario conformarsi alle nuove disposizioni per la tutela della salute di ogni cittadino.

Regole di Utilizzo

L’epidemia da Covid-19 ha completamente modificato le nostra abitudini quotidiane, ci ha costretto a limitare le uscite alla necessità e ci obbliga ad usufruire in maniera limitata degli spazi pubbli. La prima regola per proteggerci dal virus è quella di mantenere il distanziamento sociale, tenendoci a oltre un metro e mezzo di distanza da tutte le persone che incontriamo.

Come potete immaginare, questa norma in ascensore è difficile da attuare e, anche con l’utilizzo di mascherine e protezioni, il rischio rimane se non si seguono precise indicazioni.

Cosa si fa allora? Bisogna utilizzare l’ascensore uno alla volta per assicurarsi la prevenzione dal contagio e unire a questa nuova regola di utilizzo altri accorgimenti. Bisogna infatti fare attenzione a toccare le superfici senza alcuna protezione; la pulsantiera potrebbe essere stata contaminata da un precedente ingresso.

È necessario quindi munirsi di appositi guanti per eliminare il contatto.

Quando si rientra a casa infine è buona norma pulire tutti gli oggetti che sono entrati in contatto con l’esterno perché il virus potrebbe resistere per qualche ora aumentando il rischio di contagio.

Indicazioni per la sanificazione

Oltre alla pulizia degli oggetti quando si rientra in casa, è buona abitudine lavarsi le mani al rientro nell’appartamento e detergerle all’uscita dal condominio. In questo modo si mantiene basso il pericolo di contrarre il Coronavirus e anche di diffonderlo.

L’organizzazione della pulizia degli spazi comuni va inoltre modificata, perchè si deve essere maggiormente attenti alla sanificazione degli ambienti e adoperare dei prodotti specifici per uccidere il virus

Prima di consentire quindi l’utilizzo dell’ascensore, bisogna procedere con periodiche sanificazioni e introdurre magari sistemi di detersione personale, come mettere a disposizione amuchina vicino agli accessi e distributori di guanti per il tocco delle pulsantiere o dei corrimano, qualora qualcuno dovesse dimenticarli.

Il coronavirus modificherà tutte le abitudini di convivenza all’interno dei condomini e di utilizzo degli spazi condivisi, con attenzione massima al rispetto delle distanze.