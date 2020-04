Di seguito, il programma aggiornato delle iniziative dell’ANPI provinciale di Roma per il prossimo 25 aprile.

Quest’anno, per la nota situazione dovuta all’epidemia di corona virus, non si potrà festeggiare come ogni anno il 25 aprile con il corteo e il comizio a Porta San Paolo.

Per questo l’ANPI provinciale di Roma ha organizzato una serie di eventi registrati che coprono gran parte della giornata del 25 aprile e verranno caricati con le scadenze di orario specificate nel programma su:

25 APRILE 2020

75° anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo RINASCERE CON LA COSTITUZIONE, NESSUNA PERSONA ESCLUSA

– ore 10,00 – LA STORIA DEL 25 APRILE – con Davide Conti, a cura di Milena Fiore

– ore 11,00 – ARTE E MUSICA DELLA LIBERAZIONE – il contributo delle artiste e degli artisti di Porta San Paolo, a cura di Milena Fiore – performance di: Coro Romolo BALZANI, Coro Sabatoincanto, Coro Laboratorio canti popolari Circolo G.Bosio, Sara Modigliani, Banda Cecafumo, Quadracoro, Pedretti&Son, Francesco Giannelli, Nicola Alesini, Daniela Amenta, Angelo Colone & Stefano Bonifazi, Pasquale Innarella, H.E.R., Hi-Shine, Chiara Becchimanzi, Roberto Becchimanzi, Piero Brega-Oretta Dorengo, Francesco Chini, Artisti R-Esistenti.

– ore 12,00 – IL PRESIDENTE DELL’ANPI DI ROMA FABRIZIO DE SANCTIS, I PARTIGIANI, LE ASSOCIAZIONI DELLA RESISTENZA E LE ISTITUZIONI CELEBRANO IL 75° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE, a cura di Alice Ciangottini

– ore 14,00 – SOLIDARIETA’, DIRITTI, LIBERT À – saluti e contributi delle organizzazioni sociali, a cura di Dario Scaramuzzino

– ore 15,00 – #BELLACIAOINOGNICASA, UN’INVASIONE DI MEMORIA – esponiamo i tricolori, intoniamo le canzoni della Resistenza e ricordiamo il 25 aprile scrivendo “RINASCERE CON LA COSTITUZIONE, NESSUNA PERSONA ESCLUSA – 25 aprile 75° della Liberazione”

– ore 16,00 – LA MEMORIA BATTE NEL CUORE DELLE DONNE – pensieri e letture di partigiane e Madri Costituenti, a cura del Coord. Donne dell’ANPI di Roma

– ore 17,00 – VIVA IL 25 APRILE! – il saluto delle sezioni ANPI di Roma e provincia per la Festa della Liberazione, a cura di Alice Ciangottini