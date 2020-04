Ciociaria, inosservanze al DPCM sul Covid-19: sanzionate 14 persone

Continuano incessantemente i controlli disposti da questo Comando, tesi al contrasto dell’inosservanza alle disposizioni inerenti all’emergenza nazionale COVID-19. Nell’ambito di tali servizi i Reparti dipendenti, in tutte le articolazioni operative, hanno sanzionato amministrativamente per “mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al D.L. 19/2020” 14 persone .

Ecco cosa è successo

N el territorio della Compagnia di Alatri, i militari della Compagnia hanno controllato complessivamente 34 persone e 4 esercizi commerciali, sanzionando 5 persone ad Alatri e 3 a Fumone, sorprese mentre circolavano a bordo di autovetture senza giustificato motivo. In particolare, le persone sanzionate a Fumone (un 59enne di Alatri, già censito per reati contro la persona, un 28enne rumeno residente ad Alatri, già censito per furto ed suo connazionale incensurato residente ad Alatri), venivano anche deferite in stato di libertà per “falsa attestazione o dichiarazione a P.U.“, in quanto all’atto dell’autocertificazione fornivano dichiarazioni palesemente mendaci, riferendo di doversi recare tutti e tre insieme a fare la spesa. Analogamente veniva deferita in stato di libertà una delle 5 persone sanzionate ad Alatri, in particolare un 35enne del luogo, già censito per reati contro il patrimonio e la persona e già sanzionato tre volte per violazioni amministrative connesse al COVID-19. Lo stesso dichiarava falsamente di doversi recare presso l’abitazione di una parente;

nel territorio della Compagnia di Anagni, sono state sanzionate in tutto 4 persone nei Comuni di Ferentino ed Anagni, tutte sorprese fuori delle proprie abitazioni senza giustificato motivo;