“Indignazione e sconcerto nell’intera categoria dei caschi bianchi romani, per l’iniziativa di un sedicente sindacalista, di boicottare i servizi di contrasto alla diffusione del Covid nei giorni festivi, a fronte della richiesta di un aumento di 450 euro mensili”.

‘La creazione di una chat Whatsapp in cui si invitavano i colleghi a quella che in un contesto emergenziale può essere definita una vera e propria diserzione, ha giustamente indignato l’intero Corpo di Roma’ – dichiara in una nota Marco Milani, Coordinatore Romano della UGL PL – creando rabbia e sconcerto tra i caschi bianchi romani, che mai come ora, sono orgogliosi degli sforzi che quotidianamente stanno facendo, e che vanno dai controlli sull’osservanza delle norme di contenimento del Covid19, fino alla distribuzione dei buoni spesa alimentari, per la cittadinanza.

Siamo certi che tali tentativi di sciacallaggio siano da considerarsi riconducibili a scriteriate iniziative individuali e che le stesse vedano presto, oltre alla forte presa di distanza dai Poliziotti Locali tutti, quella delle Organizzazioni Sindacali che da sempre, con responsabilità, li rappresentano”. Concludono dalla UGL.

Foto di repertorio