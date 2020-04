Enel, posizioni aperte in tutta Italia: come candidarsi

La nota azienda ha in programma 500 nuove assunzioni e sta portando avanti un piano di espansione per la creazione di 3 mila posti di lavoro che andranno di pari passo con i prepensionamenti e grazie ad un accordo con le organizzazioni sindacali. Lo comunica Circuito Lavoro.

La multinazionale Italiana dell’energia è uno dei principali operatori integrati globali nei settori dell’energia elettrica e gas. Istituita come ente pubblico a fine 1962, si è trasformata nel 1992 in società per azioni e nel 1999, in seguito alla liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica in Italia, quotata in borsa. Lo Stato italiano, tramite il Ministero dell’economia e delle finanze, rimane comunque il principale azionista col 23,6% del capitale sociale, al 1º aprile 2016.

Enel è l’84ª azienda al mondo per fatturato con 74,64 miliardi di euro e con una capitalizzazione di borsa di 48,9 miliardi di euro, la maggiore utility integrata d’Europa in termini di capitalizzazione.

Enel posizioni aperte

si cercano diplomati per posizioni tecnico operative in varie sedi italiane. Questa offerta è rivolta a giovani con diploma tecnico di 5 anni che hanno tra 18 e 29 anni e possiedono competenze in ambito elettrico/elettronico/meccanico.

per posizioni in varie sedi italiane. Questa offerta è rivolta a giovani con diploma tecnico di 5 anni che hanno tra 18 e 29 anni e possiedono competenze in ambito elettrico/elettronico/meccanico. si cecano anche Digital Application Developers Milano , Venezia-Mestre, Napoli. In questo caso la ricerca è rivolta a laureati;

, Venezia-Mestre, Napoli. In questo caso la ricerca è rivolta a laureati; inoltre si cercano anche Salesforce Solution Architect , Public Transport Specialist , Solution Engineer e-industries , Marketing Integrator, Financial Valuation Specialist e Digital Front End Developer a Roma.

, , , Marketing Integrator, Financial Valuation Specialist e Digital Front End Developer a Roma. Infine inverter Specialist in varie sedi del territorio nazionale.

Come candidarsi

Per effettuare la candidatura basta collegarsi alla pagina carriere e selezioni dove è possibile consultare tutte le offerte di lavoro nel dettaglio.

