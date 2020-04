Sul diario del Sindaco di Velletri, Orlando Pocci, ogni giorno dell’emergenza Coronavirus vengono forniti gli aggiornamenti sulla situazione che interessa il territorio comunale e sui provvedimenti che hanno impatto sui cittadini.

Velletri, giovedì 23 aprile 2020

“Una buona notizia dal rapporto quotidiano della ASL, per il terzo giorno consecutivo non si registrano nuovi casi e ieri è arrivata anche la comunicazione di due nuove guarigioni compresa una bambina di 2 anni e mezzo.

Come avevo annunciato durante la diretta video, ho incontrato S.E. il Vescovo mons. Vincenzo Apicella e il Parroco della Cattedrale don Cesare Chialastri per definire il programma delle iniziative che saranno svolto per i festeggiamenti della Madonna delle Grazie.

Riti e manifestazioni senza la presenza delle persone che saranno ripresi in diretta e pubblicate sui canali istituzionali del Comune di Velletri per consentire ai fedeli comunque una partecipazione. Nei prossimi giorni uscirà il programma dettagliato con tutte le coordinate per accedere alle trasmissioni.

Ribadisco ancora di prestare molta attenzione alla compilazione delle domande per il Bonus Affitto, abbiamo rilanciato una comunicazione capillare che vi chiedo di seguire attentamente”.

