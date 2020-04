Al fine di poter gestire nel modo migliore l”imminente avvio della cosiddetta Fase 2, il Sindaco di Frascati Roberto Mastrosanti ha scritto una lettera ai Medici di Base e ai Pediatri chiedendogli la disponibilità a far parte di un coordinamento locale, insieme alle rappresentanze della Asl Roma 6, in grado di comprendere l’andamento della diffusione dell’evento epidemiologico e di gestire al meglio, l’auspicabile, seppur graduale, ritorno alla normalità.

“Il timore- ha spiegato il Sindaco- è che possano esserci molte situazioni non verificate di contagio asintomatico, ovvero di persone manifestanti una qualche sintomatologia o entrate in contatto con un soggetto risultato positivo, che potrebbero costituire, un rischio concreto di ripresa della diffusione del contagio. Per questo – si legge nella missiva indirizzata ai Sanitari- Vi chiedo di elaborare una brevissima nota esplicativa contenente eventuali dati riguardanti possibili ed ulteriori casi da Voi diagnosticati o trattati come possibili casi Covid positivi ma mai sottoposti a verifica mediante tampone.