Prosegue senza soste la distribuzione su tutto il territorio comunale delle cosiddette mascherine da protezione Covid19.

Le zone coperte oggi

Ventidue volontari della Protezione Civile, presieduta da Gianni Zannini, e coordinati dal comandante della Polizia locale – nonché responsabile del Coc di Fiuggi – la dottoressa Maria Assunta Trinti, hanno proseguito il lavoro iniziato nella giornata di ieri nelle zone di via Diaz , via Casavetere, i Cappuccini e nell’area di Cesino.

Oggi hanno coperto le seguenti aree: via Verghetti, via Cisterna, via Cisterna Antica, parte di via Diaz, Le Mediole, Calecara, Cesino, la Madonnina. Distribuite centinaia di mascherine come indicato nel piano comunale. I responsabili della Protezione Civile hanno tenuto a ringraziare la dottoressa Trinti per l’ottimo coordinamento e domani proseguiranno nella distribuzione a copertura di altre zone di Fiuggi.

“Ai nostri concittadini chiediamo ancora un pochino di pazienza – ha spiegato il presidente Zannini – perché alcune zone, quelle più popolose, necessitano di più passaggi nelle consegne”.