In questo difficile momento che tutti noi stiamo attraversando è, come non mai, opportuno avere un filo diretto con la Comunità per renderla edotta e, quanto più, possibile, partecipe a una situazione in continuo mutamento.

In data odierna, la Asl Rm 5 ha comunicato un nuovo caso di un nostro concittadino – scrive il Sindaco di Segni, Piero Cascioli, in una nota. Tuttavia, si tratta di un paziente che si trovava già in ricoverato presso un ospedale romano, dove tutt’ora permane.

Segni, nuovo caso di coronavirus

Il Sindaco rende nota anche una buona notizia, ovvero di uno dei due soggetti che erano positivi è uscito dalla quarantena dopo che i tamponi di verifica hanno dato esito negativo. Quindi – conclude Cascioli – permangono due pazienti positivi in quarantena presso le proprie abitazioni e l’ultimo di cui si è fatto cenno in ricovero ospedaliero. Naturalmente, stiamo in continuo contatto con le strutture sanitarie che monitorano la situazione e ci tengono informati. Al momento, tutto è circoscritto e sotto controllo. Non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia.

Continuiamo a osservare puntualmente tutte le regole e le misure impartite. Infine, ricorda le norme per evitare la diffusione del virus e rende nota la vicinanza dell’Amministrazione alle persone e alle famiglie colpite dal virus.

Riapertura del mercato rionale

Inoltre, si comunica che a partire da martedì 28 aprile 2020, il mercato rionale di prodotti ortofrutticoli ed alimentari, sarà riaperto nei giorni di martedì e venerdì di ogni settimana in Piazza Risorgimento.

si raccomanda alla cittadinanza di osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni contenute nell’allegata ordinanza.