VIABILITA’, ASTRAL INFOMOBILITA’: CODE PER INCIDENTE SU STATALE 148 PONTINA

Code per incidente sulla strada statale 148 Pontina all’altezza di Campoverde in direzione di Latina. La strada risulta essere momentaneamente chiusa al traffico per facilitare e permettere il recupero del mezzo incidentato.

Lo comunica Astral Infomobilità.

Aggiornamento: stando a quanto trapelato, una donna avrebbe perso il controllo dell’auto finendo fuori strada. La persona che era al volante sarebbe poi stata soccorsa e adesso di troverebbe in codice giallo. Potrebbero seguire aggiornamenti in caso di ulteriori novità.

Nuovo aggiornamento: incidente risolto, strada riaperta e traffico regolare a partire dalle 15 circa di oggi.