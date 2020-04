LAZIO, ANAS: AL VIA I LAVORI DI RISANAMENTO PROFONDO DELLA PAVIMENTAZIONE SULLA SS5 “TIBURTINA VALERIA”.

La situazione

Al via i lavori di ripristino della pavimentazione sulla strada statale 5 “Tiburtina Valeria” da parte di Anas (Gruppo FS italiane).

A partire da oggi, martedì 21 aprile, sarà interessato il tratto dal chilometro 15,800 (Guidonia) al chilometro 64,050 (Arsoli), in provincia di Roma. Per consentire i lavori, il transito sarà regolato a senso unico alternato in corrispondenza del cantiere. I lavori interesseranno i Comuni di Guidonia, Castel Madama, Vicovaro, Mandela, Roviano e Arsoli.

Il completamento è previsto entro lunedì 18 maggio.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che in ottemperanza alle disposizioni governative per l’emergenza Coronavirus è importante limitare i viaggi (#iorestoacasa). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148

FOTO DI REPERTORIO