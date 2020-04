CORONAVIRUS: D’AMATO, “OGGI PRIMI PAZIENTI NELLA STRUTTURA DI ALTO BIO-CONTENIMENTO DELLO SPALLANZANI, UN RINGRAZIAMENTO PARTICOLARE ALLA BANCA D’ITALIA”.

La notizia

Si rafforza la rete Covid della Capitale.

“Oggi sono giunti i primi pazienti nei nuovi 20 posti di terapia intensiva nella struttura di Alto Bio-Contenimento dell’Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani“.

“L’Istituto ha avuto a disposizione i locali dalla Protezione Civile Nazionale meno di un mese fa e siamo riusciti ad allestirli con tutte le dotazioni tecnologiche in meno di 3 settimane. Un ringraziamento particolare va alla Banca D’Italia per il contributo messo a disposizione di tutte le Regioni italiane e che noi abbiamo voluto destinare a questa iniziativa. Va il mio ringraziamento a tutti gli operatori, ai tecnici, alle maestranze edili, agli elettricisti, ai medici, agli infermieri, agli ingegneri che hanno lavorato ininterrottamente giorno e notte nelle ultime tre settimane per raggiungere l’obiettivo. Com’è nel nostro stile senza trionfalismi, ne proclami. Il lavoro svolto ci consente in così breve tempo l’apertura di una struttura rimasta ferma per tanti anni. Con questi ulteriori 20 posti di terapia intensiva, tutti a pressione negativa, rafforziamo la risposta nella Capitale, nella ricorrenza del Natale di Roma, e lo Spallanzani diventa sempre di più il centro di riferimento nazionale.”

Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.