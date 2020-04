Astral Infomobilità: chiuso svincolo San Cesareo per lavori fino al 24 aprile.

La situazione

A1 Roma-Napoli, lavori fino al 24 aprile in Diramazione Roma Sud. Chiuso svincolo San Cesareo in uscita per chi proviene da Roma, in fascia oraria 20:00 – 6:00. Si consiglia di utilizzare uscita Monteporzio Catone.

Lo comunica Astral Infomobilità sul suo profilo Twitter.

