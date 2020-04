Valmontone, altro caso di Coronavirus: 5 i pazienti attualmente positivi

Un nuovo caso di Coronavirus a Valmontone. Lo conferma lo stesso Comune attraverso un post su Facebook.

La ASL Roma 5 ci ha informato che le procedure sanitarie aziendali hanno dato riscontro di un nuovo soggetto, nel territorio del Comune di Valmontone, risultato positivo al tampone naso-faringeo per il virus COVID-19.

La Asl Roma 5 ha attivato tutte le procedure di sicurezza previste per gestire l’emergenza.

Il numero totale di casi positivi al COVID19 accertati nel nostro Comune dall’inizio dell’emergenza è pari a 7 unità, di cui 2 già guariti, 3 in buone condizioni, 1 in via miglioramento e, l’ultimo, anch’esso in buone condizioni. A tutti vanno i nostri più sentiti auguri di una pronta guarigione.

SI RICORDA, INOLTRE, AI CITTADINI CHE OCCORRE RESTARE A CASA E LIMITARE AL MASSIMO LE USCITE

#RESTATEACASA