Ecco la situazione in merito al Coronavirus di oggi, lunedì 20 aprile 2020, nelle varie Asl del Lazio e nelle Aziende Ospedaliere.

Al Policlinico Gemelli si registrano 148 pazienti ricoverati di cui 31 in terapia intensiva. 1 paziente guarito. Nella struttura del Policlinico Tor Vergata, 110 pazienti ricoverati di cui 18 in terapia intensiva. 4 pazienti sono guariti. Al Policlinico Campus Biomedico di Roma: 27 pazienti ricoverati di cui 11 in terapia intensiva al Covid Center Campus Biomedico. Al Policlinico Umberto I, invece, 128 pazienti ricoverati di cui 16 in terapia intensiva. 2 pazienti guariti. 1 solo nuovo caso positivo in accesso al Pronto Soccorso. Presso l’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù si registrano in totale 17 i ricoveri al Centro Covid di Palidoro, di cui 10 bambini e 7 mamme.

Dimesso nelle ultime 24 ore 1 bambino di 2 anni clinicamente guarito. Ricoverato in terapia intensiva 1 ragazzo di 15 anni Covid positivo.

La Situazione di oggi, lunedì 20 aprile 2020, nelle varie Asl del Lazio

Asl Roma 1: 15 nuovi casi positivi. 29 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli sulle RSA e case di riposo del territorio. I 2 pazienti cinesi, che corrispondono ai primi casi di #covid19 in Italia, sono stati dimessi.

Asl Roma 2: 6 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 89 anni con precedenti patologie. 4 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli sulle RSA e case di riposo del territorio.

Asl Roma 3: 2 nuovi casi positivi. 26 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli sulle RSA e case di riposo del territorio. Si stanno eseguendo i controlli al CEM.

Asl Roma 4: 1 nuovo caso positivo. 3021 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle case di riposo e RSA del territorio anche con il supporto del camper dei medici di medicina.

Asl Roma 5: 7 nuovi casi positivi. 19 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continua il monitoraggio nelle RSA e case di riposo del territorio.

Asl Roma 6: 11 nuovi casi positivi. 3 decessi: 3 donne di 92, 83 e 85 anni. 85 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli su tutte le RSA e case di riposo del territorio.

Asl Frosinone: 8 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 47 anni. 51 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli sulle RSA e case di riposo del territorio.

Asl Latina: 5 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 84 anni con patologie precedenti. 193 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Viterbo: 1 nuovo caso positivo. Deceduta una donna di 92 anni. 1733 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli sulle RSA e case di riposo del territorio.

Asl Rieti: 4 nuovi casi positivi. 16 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli sulle RSA e case di riposo del territorio.

Le Aziende Ospedaliere

Azienda Ospedaliera San Camillo: Attivato anche il turno notturno del laboratorio per il test #covid19: operatività H24. Nessun nuovo caso positivo in accesso al Pronto Soccorso nelle ultime 48 ore.

Azienda Ospedaliera Sant’Andrea: 95 pazienti ricoverati di cui 6 in terapia intensiva. 5 pazienti guariti.

Azienda Ospedaliera San Giovanni: Non si registrano nuovi casi positivi in accesso al pronto soccorso negli ultimi 8 giorni. Nessun caso di positività tra il personale sanitario.