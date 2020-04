Un incendio sarebbe scoppiato presso un appartamento situato al terzo piano di una palazzina di via Singen, a Pomezia. Una donna avrebbe dimenticato il fornello acceso.

Pomezia, dimentica il fornello acceso ed esce: incendio in un appartamento

Avrebbe messo la pentola sul fuoco e poi sarebbe uscita di casa per comprare alcune cose. Sarebbe questa la motivazione dell’incendio che, stando a quanto trapela, sarebbe divampato in un appartamento situato al terzo piano di una palazzina di via Singen, a Pomezia.

I vicini, spaventati, avrebbero subito allertato i Vigili del Fuoco che, con l’ausilio dell’autoscala, sarebbero intervenuti riuscendo a domare le fiamme. Sul posto anche le Forze dell’Ordine.

Solo tanta paura

Secondo quanto raccolto, sembrerebbe che ad essere andati a fuoco siano stati la pentola e il piano cottura, oltre che un porta ombrelli e un porta abiti. Non si registrerebbe nessun ferito e nessuna persona intossicata.