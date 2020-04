Continuano incessantemente i controlli disposti da questo Comando tesi al contrasto dell’inosservanza alle disposizioni inerenti all’emergenza nazionale COVID-19. Nell’ambito di tali servizi, i Reparti dipendenti, in tutte le articolazioni operative hanno sanzionato amministrativamente per “mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al combinato disposto degli Artt. 1 Co.2, 2 e 4 Co.1 e Co.2 del D.L. 19/2020” ed altre violazioni le sottonotate persone:

Ecco i dettagli di quello che è successo

La compagnia di Frosinone

a Frosinone, Ceccano, Supino, Giuliano di Roma, Torrice , i Carabinieri del N.O.R. Sezione Radiomobile della Compagnia di Frosinone e delle locali Stazioni hanno sanzionato amministrativamente 6 persone, sorprese a piedi e alla guida delle proprie autovetture senza giustificato motivo. Dall’inizio dell’emergenza nazionale COVID-19 i militari della Compagnia di Frosinone hanno effettuato controlli nei confronti di 888 esercizi pubblici e circa 4.000 persone.

COMPAGNIA DI CASSINO

Ø a Cassino , questa mattina una pattuglia della locale Stazione ha condotto il responsabile dell’Associazione Italiana Persone Down-Sezione di Frosinone presso le abitazioni di ragazzi affetti da questa sindrome con dimora a Cassino e Piedimonte San Germano, consegnando loro, ed ai loro genitori, un congruo numero di mascherine, necessarie per la prevenzione al Covid-19.

a Cassino, i militari della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà un 30enne del luogo, già censito per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti, poiché responsabile di “omessa custodia di animali”. Il predetto mentre accompagnava il proprio cane di razza “pit bull” lo lasciava incustodito consentendogli di aggredire mortalmente un altro cane, condotto dal proprietario, che transitiva nelle vicinanze;

a Cassino, Cervaro, Atina , i Carabinieri della Compagnia di Cassino, delle locali Stazioni e della Stazione di Picinisco, nella giornata di ieri hanno sanzionato 24 persone sorprese fuori dalle loro residenze senza fornire giustificazioni di comprovate esigenze o situazioni di necessità;