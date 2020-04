21 aprile, Natale di Roma. Il nuovo percorso bibliografico e iconografico di Villa Altieri prosegue.

Zotta: “Continuiamo ad offrire servizi culturali ai nostri cittadini”.

L’evento di Roma Capitale

Per celebrare il Natale di Roma, la Biblioteca Istituzionale di Villa Altieri pubblica oggi, proseguendo il programma di percorsi iconografici e bibliografici, due documenti storici.

Una rara edizione del volume “Duilio Cambellotti e le leggende romane”, contenente 35 xilografie originali dedicate alle origini di Roma di un grande artista italiano del Novecento, e un percorso dedicato alla figura popolare di Ettore Petrolini, artista dallo sguardo ironico e disincantato di cui la Biblioteca possiede una copia della prima edizione di “Ti à piaciato?”, con dedica autografa a Antonio Gandusio.

“Continuiamo ad offrire ai nostri cittadini l’opportunità di conoscere e restare in contatto con la Biblioteca Istituzionale di Villa Altieri, mettendo a disposizione di tutti due tesori del ricco patrimonio librario e documentario della biblioteca curata dalla Città metropolitana di Roma, che evocano l’essenza di Roma, per il giorno in cui si celebra la sua fondazione, attraverso un duplice sguardo: uno dal registro alto, aulico, delle vestigia romane, dei palazzi nobiliari, delle opere d’arte e dei miti, e un altro più popolare, attraverso una lettura dissacrante e ironica che ne rappresenta lo spirito più genuino. Due livelli culturali apparentemente distanti ma profondamente connessi, che insieme consentono di riconoscere la città eterna nella sua unica complessità e ricchezza”. Teresa Zotta, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale.

I percorsi possono essere visualizzati collegandosi al sito della Biblioteca:

http://biblioteca-provinciale.provincia.roma.it/content/21-aprile-2020-il-natale-di-roma

Anche sui canali social Instagram (@villa_altieri_roma) e Facebook (Amici della biblioteca di Villa Altieri).