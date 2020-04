Air Dolomiti ha in programma due nuovi voli di rimpatrio dalla Romania per i cittadini italiani. La compagnia aerea italiana del Gruppo Lufthansa, annuncia di aver pianificato due nuovi voli di rimpatrio commerciale per i cittadini italiani all’estero il 21 aprile 2020.

La notizia

Dopo i voli speciali effettuati nelle ultime settimane dalle città di Riga, Vilnius, Bucarest e Sofia, la compagnia aerea sta organizzando due voli aggiuntivi per aiutare i cittadini italiani a tornare in Italia. In accordo con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la Compagnia organizzerà due collegamenti da Bucarest che partiranno martedì 21 aprile alle 13:35 e alle 14:35, ora locale, rispettivamente.

I voli atterreranno prima all’aeroporto di Roma Fiumicino e poi proseguiranno per Milano Malpensa. “In questo particolare momento storico, le restrizioni sui collegamenti aerei sono un limite per tutti coloro che desiderano tornare a casa. Air Dolomiti è fortemente motivata a continuare l’attività di rimpatrio avviata nelle ultime settimane in collaborazione con la Farnesina, con la quale la Società ha avviato una buona collaborazione e un dialogo tempestivo per sostenere il rimpatrio dei cittadini italiani all’estero” commenta Joerg Eberhart, Presidente e CEO di Air Dolomiti.

“La compagnia, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” sta lavorando per organizzare altri voli di rimpatrio.” Tutti gli aggiornamenti sui voli sono disponibili sul sito Web o attraverso il portale del Ministero degli Affari Esteri https: //www.esteri.it/mae/it/

