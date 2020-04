Roma, recuperato nel fiume Tevere il corpo di una donna scomparsa

Intorno alle 14:30 è stato recuperato nel Tevere il corpo di Luciana Martinelli, la 27enne le scomparsa risale al 4 aprile e di cui se ne era occupato anche la popolare trasmissione di Rai 3 Chi l’ha visto?

Il ritrovamento

Il corpo della donna era impigliato nei rami all’altezza di Ponte Vittorio, sul Lungotevere dei Fiorentini. A circa tre chilometri più a valle di Lungotevere Flaminio, dove proprio uno spettatore del programma aveva ritrovato l’auto della giovane insegnante di lingue.

Il cadavere è stato ritrovato in stato avanzato di decomposizione e a facilitarne l’identificazione sarebbero stati l’abbigliamento e un tatuaggio. Le indagini per accertare le cause della sua morte sono tutt’ora in corso.

Segnalato sempre nella giornata di oggi un’attività dei vigili del fuoco di Roma, impegnati a spegnere le fiamme in un deposito di San Giovanni. L’incendio è avvenuto in un deposito in disuso e dal pomeriggio di oggi sono due le squadre impegnate sul posto.