Tutela salute collettiva, anche in questo fine settimana prosegue la vigilanza della Polizia Locale. Da ieri circa 20mila le verifiche eseguite, più di un centinaio gli illeciti rilevati.

I fatti

Anche in questo fine settimana la Polizia Locale di Roma Capitale sta proseguendo con il piano di controlli rafforzati al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni a tutela della salute collettiva. Nella giornata di ieri le verifiche riguardanti gli spostamenti sono state oltre 13mila, mentre più di un migliaio quelle effettuate nei parchi e presso le attività commerciali, con l’attività di vigilanza che è andata avanti fino a tarda notte. 72 gli illeciti riscontrati, la maggior parte per spostamenti senza un valido motivo, in alcuni casi anche da Comuni limitrofi alla Capitale.

Le pattuglie stanno proseguendo anche oggi con una mirata attività di controllo sul territorio cittadino per garantire la sicurezza di tutti, con particolare attenzione agli spostamenti sulle grandi direttrici ed arterie stradali interessate da una più intensa circolazione di mezzi.

Nella mattinata odierna oltre 5mila gli accertamenti eseguiti e più di una trentina le irregolarità rilevate. Gli accertamenti sono tuttora in corso e andranno avanti anche per le prossime ore, mantenendo alta l’allerta.