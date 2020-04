Un’opera di sensibilizzazione e inclusione quella avviata dagli agenti del Nae (Nucleo Assistenza Emarginati) del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale, per rendere partecipi alcuni senza fissa dimora di piazza Mancini in forme di collaborazione per il mantenimento del decoro nell’area.

Le pattuglie hanno fornito ausilio e cibo alle persone in condizioni di disagio economico e sociale che stazionano nella zona, instaurando con loro un rapporto di fiducia. Questo ha permesso di ottenere la partecipazione da parte dei senza fissa dimora nel mantenere pulita la zona.

A tale scopo gli agenti hanno fornito loro rastrelli, sacchi dei rifiuti, guanti e altro materiale idoneo a rendere decorosa l’area. Una forma di cooperazione, ma anche di inclusione sociale , oltreché un segnale positivo alla cittadinanza, che aveva manifestato malcontento per la presenza dei senza fissa dimora e per le condizioni igienico sanitarie precarie della piazza.

Grazie alla collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali del II Municipio, la Croce Rossa Italiana, l’associazione amici di Porta Pia, la parrocchia della Santissima Trinità e la Comunità di Sant’Egidio, gli agenti della Polizia Locale si sono adoperati per sostenere chi vive in uno stato estremo di difficoltà.

La consegna dei generi alimentari proseguirà nei prossimi giorni.