In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 175.925. Di questi, 107.771 sono i contagiati attuali. Il dato dei nuovi contagiati odierni, invece, è di 3.491 unità. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 2.200, per un totale di 44.927. Il totale delle vittime è di 23.227, 482 in più rispetto a ieri.

In calo i pazienti in terapia intensiva: sono 2.733, 79 in meno rispetto a ieri. Il dato è in decrescita per il quindicesimo giorno consecutivo. Dei pazienti attualmente positivi, 25.007 sono poi ricoverati con sintomi – 779 in meno rispetto a ieri – e 80.031 sono in isolamento domiciliare.

È record di tamponi eseguiti: nella giornata di oggi sono 61.725 in più, per un totale di 1.305.833. Ieri erano stati 65.705. Il numero complessivo di tamponi giornalieri include anche i tamponi fatti “in uscita”, ovvero le persone che dopo la malattia o l’isolamento domiciliare vengono sottoposti a 1 o 2 tamponi prima di poter essere definiti “guariti”. Sono questi i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile sulla diffusione del contagio.

I NUMERI SALIENTI:

175.925 persone contagiate dall’inizio dell’epidemia (+ 3.491 rispetto a ieri, venerdì 17 aprile)

107.771 contagiati attuali

44.927 persone guarite (+ 2.200 rispetto a ieri, venerdì 17 aprile)

23.227 persone decedute (+ 482 rispetto a ieri, venerdì 17 aprile)

2.733 persone attualmente in terapia intensiva (– 79 rispetto a ieri, venerdì 17 aprile)

25.007 persone con sintomi tra le attualmente positive (– 779 rispetto a ieri, venerdì 17 aprile)

80.031 persone senza sintomi tra le attualmente positive, in isolamento domiciliare