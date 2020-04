Pomezia, aggiornamento Coronavirus: 53 le persone attualmente positive

Sono 53 i casi positivi al Covid-19 a Pomezia. La Asl ha appena comunicato due nuovi casi, entrambi ricoverati presso la struttura ospedaliera. Dei 53 positivi, 18 sono in isolamento domiciliare e 9 presso strutture sanitarie, 23 guariti, 3 deceduti.

Al momento risultano 15 persone in isolamento domiciliare preventivo. La Protezione Civile ha iniziato la distribuzione a domicilio delle mascherine alle persone over 65 e tra ieri e oggi ne ha consegnate circa 2mila. La consegna avviene all’attuale domicilio di residenza e non è necessario presentare alcuna richiesta.

Il Comune ha già distribuito 180mila euro in buoni spesa alle famiglie in difficoltà. Ad oggi sono pervenute oltre 3.500 domande, con una media di circa 150 lavorate al giorno. Tutte le richieste pervenute sono prese in carico dalle Assistenti sociali, che procedono a contattare telefonicamente gli aventi diritto per il completamento dell’istruttoria.

“Voglio ringraziare i nostri uffici comunali – ha evidenziato il Sindaco Adriano Zuccalà – che stanno lavorando senza sosta per rispondere alle tante richieste pervenute dai cittadini, e tutte le associazioni di volontariato del territorio per il prezioso contributo in questo momento così delicato. Abbiamo avviato la distribuzione delle mascherine a domicilio alle persone considerate più deboli, gli over 65 anni. Ricordo a tutti, però, che la mascherina non può considerarsi un alibi per uscire di casa, dobbiamo continuare a mantenere il distanziamento sociale restando nelle nostre abitazioni”.