Nella giornata di oggi, venerdì 18 aprile 2020, 2 cittadini di Colleferro sono risultati positivi al Covid-19. A confermarlo è direttamente l’amministrazione comunale attraverso un post sui canali social.

Il post dalla pagina del Comune di Colleferro:

“Il Sindaco è stato appena informato dalla ASL-RM 5 che due ulteriori nostri/e concittadini/e sono risultati/e positivi/e al COVID-19. Uno/a in isolamento domestico e uno/a ricoverato/a fuori città; sono state già avviate tutte le indagini epidemiologiche.

Il numero dei positivi a Colleferro è quindi di undici pazienti.

Il Sindaco, sentito il DG, sta prendendo immediatamente contatto col Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione- Asl RM5, con il quale concordare le ulteriori azioni di protezione della collettività che dovessero necessitare.

Tutti coloro che dovevano essere messi al corrente sono stati già informati; ringraziamo “gli addetti ai lavori” per il grande sforzo di queste settimane.

Non facciamoci prendere dalla paura; i casi sono stati tutti già isolati e la asl ha prontamente individuato le fonti di contagio, nella quasi totalità dei casi. Esprimiamo tutta la nostra vicinanza a costoro ed alla loro famiglia, in un momento di sofferenza come questo.

Chiediamo a tutti di osservare con rigore tutte le prescrizioni e solo gli avvisi di natura istituzionale.

Vi chiediamo di non uscire di casa!”

Foto di repertorio