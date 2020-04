Problemi sulla linea ferroviaria Roma-Velletri, oggi 18 aprile 2020. Al momento il traffico ferroviario è sospeso per un guasto tra Lanuvio e Velletri.

Linea FL4 Roma-Velletri: traffico sospeso

Non è ancora chiara l’entità del guasto, ma per ora il traffico ferroviario ha subìto una battuta di arresto. Numerosi i disagi per i pendolari, soprattutto in questo momento. Attivo il servizio di bus sostitutivi tra Velletri e Cecchina.

Potrebbero seguire eventuali aggiornamenti. La notizia è stata data da Astral Infomoblità sui canali social del portale.

Aggiornamento

Guasto risolto, traffico regolare su intera tratta.