Proprio poco fa il Sindaco di Paliano, Domenico Alfieri, ha comunicato 3 casi di Coronavirus. Ecco il post su Facebook.

Ecco il post del Sindaco di Paliano

AGGIORNAMENTO COVID-19

Il Sindaco Domenico Alfieri:

“Mi sono stati comunicati in questi giorni dalle autorità competenti 3 nuovi casi di Cittadini Palianesi risultati positivi al virus Covid-19.

Va precisato che le tre persone interessate sono ricoverate da più di un mese in ospedale e in Rsa, luoghi dove hanno contratto il virus e non collocati nel nostro territorio.

Le stesse persone non hanno contatti con parenti e residenti della nostra Città da più di un mese e sin da prima di contrarre il virus in quanto erano state messe in isolamento prima di essere contagiate da Covid-19 perché le strutture che li ospitavano erano interessate da casi di positività.

Faccio un augurio di pronta guarigione ai nostri concittadini e a voi dico di non abbassare la guardia, ancora siamo in piena emergenza!”.

#restiamoacasa