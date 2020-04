Come ogni giorni la Protezione Civile ha diramato il bollettino nazionale sul Coronavirus. Ecco gli aggiornamenti di oggi, venerdì 17 aprile 2020.

Gli aggiornamenti

I contagiati complessivi dall’inizio dell’epidemia sono adesso 172.434, dei quali 42.727 sono guariti e 22.745 sono deceduti. In Italia, in questo momento, le persone che risultano positive al Coronavirus sono 106.962 con un incremento rispetto a ieri di +355.

Preoccupano ancora il numero di deceduti. Difatti, rispetto a ieri, ci sono stati 575 morti a causa del Coronavirus. Sono 2.812 i malati in terapia intensiva, 124 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 78.364 su 106.962: il 73,3% del totale. Eseguiti, in un giorno, 65.705 tamponi: il totale nazionale ora è di 1.244.108 tamponi.