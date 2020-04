Lazio, Coronavirus: la situazione nelle Asl e nelle Aziende Ospedaliere

Ecco il bollettino delle Asl e delle Aziende Ospedaliere di oggi, venerdì 17 aprile 2020, sul Coronavirus.

Al Policlinico Umberto I si registrano 131 pazienti ricoverati di cui 19 in terapia intensiva. 0 deceassi e 5 pazienti guariti. **Eseguiti in sorveglianza sanitaria test su 302 operatori, solo 2 positivi (0,6%). Al Policlinico Tor Vergata, invece, Il 56% di tutto il personale è stato sottoposto a sorveglianza sanitaria. Deceduto un uomo di 73 anni. Al Policlinico Gemelli si registrano 2 decessi: una donna di 93 anni e una donna di 83 anni. 153 pazienti ricoverati di cui 28 in terapia intensiva. 16 pazienti dimessi. Al Marriott Hotel 114 pazienti in isolamento domiciliare. Al Policlinico Campus Biomedico di Roma: 29 pazienti ricoverati di cui 13 in terapia intensiva e 16 in medicina #covid19 al Covid Center Campus Biomedico. Infine, presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, nelle ultime 24 ore, 67 pazienti valutati come sospetti ma 1 solo paziente risultato positivo. In reparto in totale 14 casi ricoverati di cui 8 Bambini e 6 familiari positivi.

Il Bollettino delle Asl del Lazio

Asl Roma 1: 17 nuovi casi positivi. 2243 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli presso le 90 strutture residenziali per anziani del territorio.

Asl Roma 2: 28 nuovi casi positivi di cui la maggior parte riferibili a diverse comunità religiose del territorio.

Asl Roma 3: 10 nuovi casi positivi di cui 9 in isolamento domiciliare. Deceduto un uomo di 89 anni con precedenti patologie. 2023 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 4: 38 nuovi casi positivi di cui 34 riferibili alla RSA Bellosguardo, Istituito il cordone sanitario da parte della Prefettura, si ringrazia il Prefetto per la collaborazione. 2728 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 5: 14 nuovi casi positivi. 2325 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 6: 15 nuovi casi positivi. 4 decessi: una donna di 72 anni, una donna di 87 anni, un uomo di 91 anni e un uomo di 73 anni, tutti con patologie pregresse. 58 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Frosinone: 12 nuovi casi positivi. 36 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli presso le RSA e case di riposo del territorio.

Asl Latina: 9 nuovi casi positivi in isolamento domiciliare. 6284 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Rieti: Non si registrano nuovi casi positivi nelle ultime 72 ore. 1 paziente è deceduto. 21 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Viterbo: 1 nuovo caso positivo. Deceduto un uomo di 88 anni. 2637 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio.

Le Aziende Ospedaliere

Azienda Ospedaliera San Camillo: Da lunedì 20 Aprile operativo anche il turno notturno del laboratorio per il test #covid19. Deceduto un uomo di 43 anni.

Azienda Ospedaliera Sant’Andrea: Deceduta una donna di 69 anni. 110 pazienti ricoverati di cui 18 in terapia intensiva. 4 pazienti guariti.

Azienda Ospedaliera San Giovanni: Non si registrano nuovi casi positivi in accesso al pronto soccorso negli ultimi 5 giorni.