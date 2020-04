Dopo Colleferro, anche a Labico si registra un nuovo caso di Coronavirus. A comunicarlo è stato direttamente il Sindaco, Danilo Giovannoli, attraverso un post su Facebook.

Ecco il post del Sindaco di Labico, Danilo Giovannoli

Sono stato purtroppo appena informato dalla ASL-RM 5 su un nuovo positivo residente nel nostro comune.

La Asl ha già avviato tutte le indagini epidemiologiche.

Al momento quindi nel nostro comune ci sono in totale un positivo, un guarito, due risultati negativi al primo tampone – in attesa dei successivi per la completa guarigione – e un deceduto.

Esprimiamo tutta la nostra vicinanza al/la signore/a ed alla sua famiglia.

Chiedo ancora una volta a tutti di osservare con rigore le disposizioni del governo, il virus lo sconfiggiamo bloccando il contagio e, quindi, rimanendo a casa.