Nella giornata di oggi, venerdì 17 aprile 2020, 4 cittadini di Colleferro sono risultati positivi al Covid-19. A confermarlo è direttamente l’amministrazione comunale attraverso un post su Facebook.

Ecco il post del Comune su Facebook

Il Sindaco è stato appena informato dalla ASL-RM 5 che quattro ulteriori nostri/e concittadini/e sono risultati/e positivi/e al COVID-19.

Due sono in isolamento domestico e due ricoverati/e fuori città; sono state già avviate tutte le indagini epidemiologiche.

Il numero dei positivi a Colleferro è quindi di nove pazienti.

Il Sindaco, sentito il DG, sta prendendo immediatamente contatto col Servizio Igiene e Sanità Pubblica del

Dipartimento di Prevenzione- Asl RM5, con il quale concordare le azioni di protezione della collettività che il caso dovesse necessitare.



Esprimiamo tutta la nostra vicinanza a costoro ed alle loro famiglie, in un momento di sofferenza come questo.

Chiediamo a tutti di osservare con rigore tutte le prescrizioni e solo gli avvisi di natura istituzionale.

Vi chiediamo di non uscire di casa!