Un incidente domestico sarebbe capitato a un 31enne residente ad Artena. L’uomo sarebbe infatti caduto dal balcone del primo piano della sua abitazione, sita in via Latina. La dinamica dell’accaduto è ancora tutta in fase di ricostruzione. L’uomo è stato trasportato in eliambulanza a Roma.

La decisione sarebbe stata presa dai sanitari del 118, che temevano possibili ferite agli arti per il ragazzo, trasportato in seguito presso un ospedale specializzato nel tipo di cure di cui ha bisogno.