Nei giorni scorsi, gli agenti del commissariato Esquilino diretto da Stefania D’Andrea, impegnati nei servizi di controllo del territorio, sono stati avvicinati in piazza Vittorio Emanuele II da un cittadino di origine pakistana il quale riferiva che poco prima, presso un esercizio commerciale della zona aveva acquistato una mascherina in tessuto di colore azzurro per evitare il contagio da COVID-19, al costo di 2.00 euro senza l’emissione dello scontrino.

Piazza Vittorio Emanuele II. La Polizia di Stato denuncia un 62enne di origine indiana per frode in commercio

Gli investigatori si sono quindi portati presso il negozio ed hanno notato che in esposizione per la vendita, nei pressi della cassa del negozio, erano affisse delle mascherine in tessuto all’interno di una busta trasparente. Alla richiesta di spiegazioni il titolare, 62enne di origini indiane che indossava la mascherina ma non i guanti, non sapeva dare una valida motivazione all’esposizione di tale mercanzia.

Su richiesta dei poliziotti il negoziante ha mostrato, occultate nel mobiletto adiacente la cassa, centinaia di altre mascherine della medesima fattura. Ogni singola busta era contraddistinta da un’etichetta riportante ideogrammi in lingua cinese e una frase in lingua italiana: “NON AVERE PAURA GESU’ TI AMA” Chiesa cristiana evangelica internazionale – la Pietra di Roma, che vengono donate dall’Ente religioso per uso esclusivamente personale.

I poliziotti hanno, inoltre, trovato svariati flaconcini di gel per le mani e igienizzanti senza alcool

Tutto il materiale, privo di marchio CE e mancante di qualsiasi fattura d’acquisto è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente mentre il titolare del negozio è stato denunciato in stato di libertà per il reato di frode in commercio nonché sanzionato poiché, all’atto del controllo, non indossava i guanti previsti dalla vigente normativa.