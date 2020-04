Nei giorni scorsi sono stati già attivati i numeri di telefono dedicati, attivi 12 ore al giorno, 7 giorni su 7, per i familiari che desiderano notizie sulle destinazioni in cui vengono ricoverati che qui, per comodità, si riportano nuovamente:

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ chiamare: 9271664 dalle ore 8,00 alle ore 20,00;

dalle ore 8,00 alle ore 20,00; IL SABATO chiamare: 9859410 dalle ore 8,00 alle ore 20,00;

dalle ore 8,00 alle ore 20,00; LA DOMENICA chiamare: 3825959 dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

Poi, come già anticipato, la UOC Ufficio Relazioni con il Pubblico, Comunicazione, Accoglienza, Tutela e Partecipazione, diretta dal Dott. Francesco Giorgi, ha organizzato – con le strutture sanitarie interessate – anche la rete di collegamenti che permetteranno di dare tutti giorni informazioni sullo stato di salute e sulle cure dei propri familiari.

Quindi, ecco come fare per sapere le condizioni di salute dei propri familiari ricoverati senza intasare i centralini ed i numeri telefonici dei Reparti:

P.O. Frosinone/Alatri

I familiari dei pazienti ricoverati presso l’Ospedale di Frosinone/Alatri verranno contattati periodicamente dai Reparti dove sono assistiti i propri congiunti nella fascia oraria giornaliera 14.00 – 15.00 al numero telefonico rilasciato dal paziente o dal parente presente al momento del ricovero. La frequenza delle chiamate sarà dettata dal carico di lavoro dei Reparti ospedalieri.

P.O. Sora

I familiari dei pazienti ricoverati presso l’Ospedale di Sora potranno chiamare i seguenti numeri a seconda del Reparto di ricovero, nella fascia oraria giornaliera 14.00 – 15.00:

U.O. Pronto Soccorso : 0776.8294100

: 0776.8294100 U.O. Pediatria : 0776.8294099

: 0776.8294099 U.O. Ostetricia-Ginecologia : 0776.8294090

: 0776.8294090 U.O. Chirurgia Generale : 0776.8294028

: 0776.8294028 U.O. Ortopedia : 0776.8294084

: 0776.8294084 U.O. Medicina Donne : 0776.8294061

: 0776.8294061 U.O. Medicina Uomini : 0776.8294058

: 0776.8294058 U.O. Lungodegenza : 0776.8294052

: 0776.8294052 U.O. Oncologia : 0776.8294171

: 0776.8294171 U.O. SPDC : 0776.8294144

: 0776.8294144 U.O. Anestesia e Rianimazione : 0776.8294137

: 0776.8294137 U.O. Nefrologia-Dialisi : 0776.8294193

: 0776.8294193 U.O. Cardiologia: 0776.8294009

P.O. Cassino

I familiari dei pazienti ricoverati presso l’Ospedale di Cassino potranno chiamare i seguenti numeri a seconda del Reparto di ricovero, nella fascia oraria giornaliera 13.00 – 14.00:

U.O. Ostetricia : 0776.3929649

: 0776.3929649 U.O. Pediatria : 0776.3929708

: 0776.3929708 U.O. Gastroenterologia : 0776.3929694

: 0776.3929694 U.O. SPDC : 0776.3929217

: 0776.3929217 U.O. Chirurgia-Ortopedia-Otorino : 0776.3929924

: 0776.3929924 U.O. Medicina : 0776.3929778

: 0776.3929778 U.O. Geriatria: 0776.3929735

Unità di Degenza Infermieristica (UDI)

I familiari dei pazienti ricoverati presso le Unità di Degenza Infermieristica (UDI) di Anagni, Ceccano, Isola del Liri e Pontecorvo potranno chiamare i seguenti numeri, nelle fasce orarie giornaliere riportate:

U.D.I. Anagni : 0775.7325255 in fascia oraria H24

: 0775.7325255 in fascia oraria U.D.I. Ceccano : 0775.626833 in fascia oraria dalle ore 13.00 alle ore 14.00

: 0775.626833 in fascia oraria U.D.I. Isola del Liri : 0776.814848 in fascia oraria dalle ore 13.00 alle ore 14.00 , escluso i festivi

: 0776.814848 in fascia oraria , escluso i festivi U.D.I. Pontecorvo: 0776.7692935 in fascia oraria dalle ore 11.00 alle ore 14.00

Altre informazioni sul sito della ASL: www.asl.fr.it