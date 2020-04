Grazie alla manovra di heimlich, nel pomeriggio di oggi, a Pomezia, sarebbe stato salvato un neoanto che, durante una poppata, stava rischiando di morire soffocato.

Pomezia, Vigili del Fuoco salvano un neonato

Poteva essere una tragedia ma, fortunatamente, i Vigili del Fuoco hanno risolto la situazione. È l’epilogo di quello che è successo nella giornata di oggi, giovedì 16 aprile 2020, a Pomezia.

Stando a quelle che sono le prime informazioni del caso, sembrerebbe che un neonato, mentre stava facendo la poppata, sia rimasta senza fiato.

Fortunatamente, gli agenti dei Vigili del Fuoco, che in quel momento sarebbero stati diretti in via Silvio Pellico 49 per un servizio di verifica, avrebbero notato delle persone che tenevano in braccio il piccolo cercando di farlo respirare.

Grazie alla manovra di heimlich, nota tecnica di primo soccorso per rimuovere un’ostruzione delle vie aeree, gli agenti sarebbero riusciti a liberare l’apparato respiratorio del bimbo e rianimarlo. In breve tempo, sarebbero sopraggiunti anche i sanitari del 118 che avrebbero trasportato il neonato presso l’Ospedale Sant’Anna di Pomezia.