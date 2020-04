Un episodio piuttosto particolare sarebbe avvenuto a Tivoli dove, nella giornata di ieri, un 79enne avrebbe preso a calci e pugni degli agenti della polizia locale per sfuggire ai controlli in materia di Covid-19.

Nella giornata di ieri, 15 aprile 2020, a Tivoli, un uomo di 79 anni sarebbe stato denunciato dagli agenti della Polizia Locale dopo essersi opposto ai controlli.

Secondo quanto raccolto, sembrerebbe che l’anziano stava passeggiando in compagnia di un’altra persona. Intimato l’alt per l’identificazione e la verifica dei documenti e l’autocertificazione, l’uomo si sarebbe dato alla fuga.

I vigili avrebbero subito rincorso il 79enne che, non dandosi per vinto, avrebbe cominciato a sferrare calci e pugni alle Forze dell’Ordine. Per loro fortuna, sarebbero giunti in soccorso degli uomini dell’arma alcuni rinforzi e, dopo essere stato bloccato, l’anziano sarebbe stato accompagnato al Comando per le classiche formalità di rito.

