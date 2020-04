Ecco la situazione di oggi, giovedì 16 aprile 2020, in merito al Coronavirus nelle varie Asl del Lazio e nelle Aziende Ospedaliere.

Presso il Policlinico Umberto I si registrano 133 pazienti ricoverati di cui 17 in terapia intensiva. Al Policlinico Tor Vergata, invece, 6 pazienti sono guariti. Al Policlinico Gemelli: 168 pazienti ricoverati di cui 30 in terapia intensiva. Al Marriott 114 persone in isolamento domiciliare. Nel Policlinico Campus Biomedico di Roma ci sono 24 pazienti ricoverati di cui 10 in terapia intensiva al Covid Center Campus Biomedico. All’ Ospedale Pediatrico Bambino Gesù: 14 ricoverati al Covid di Palidoro, di cui 8 pazienti pediatrici e 6 mamme anch’esse positive. Aggiornamento sul teleconsulto: coinvolti ad oggi circa 70 pediatri della Regione Lazio.

Ecco il bollettino di oggi, giovedì 16 aprile 2020, delle varie Asl del Lazio

Asl Roma 1: 19 nuovi casi positivi. 2167 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare, il triplo di chi ne entra. Prosegue il monitoraggio nelle RSA e case di riposo del territorio.

Asl Roma 2: 37 nuovi casi positivi di cui la maggior parte riferibili ai cluster della RSA Longoni e di Villa Fulvia. 22 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Prosegue la sorveglianza sanitaria su Villa Fulvia e altre RSA.

Asl Roma 3: 9 nuovi casi positivi di cui 4 in sorveglianza domiciliare. 2003 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare, il triplo di chi ne entra.

Asl Roma 4: 26 nuovi casi positivi di cui la maggioranza riferibili alla casa di riposo di Campagnano. 2625 persone sono uscite dall’isolamento. In corso audit alla RSA Madonna del Rosario. In corso ulteriori sopralluoghi sulle case di riposo e RSA.

Asl Roma 5: 10 nuovi casi positivi. 2286 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Negativo a 2 tamponi il primario dell’Ospedale di Palestrina.

Asl Roma 6: 28 nuovi casi positivi. 3 decessi: una donna di 94 anni, un uomo di 82 anni e un uomo di 86 anni. 75 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Frosinone: 8 nuovi casi positivi. 0 decessi. 22 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Latina: 5 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 78 anni con precedenti patologie. 6165 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Rieti: non risultano nuovi casi positivi nelle ultime 48 ore. Deceduto un uomo di 62 anni con precedenti patologie. 60 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Viterbo: 6 nuovi casi positivi. 2493 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli sulle case di riposo e RSA del territorio.

La situazione nelle Aziende Ospedaliere

Azienda Ospedaliera Sant’Andrea: 111 pazienti ricoverati di cui 18 in terapia intensiva. 6 pazienti guariti.

Azienda Ospedaliera San Camillo: Da lunedì 20 Aprile operativo anche il turno notturno del laboratorio per il test Covid-19.

Azienda Ospedaliera San Giovanni: Non si registrano nuovi casi positivi in accesso al pronto soccorso nelle ultime 96 ore.