Rocca di Papa, appello di una delle vittime del San Raffaele: “ Perché il paziente sintomatico ricoverato con mio padre non è stato subito isolato?”

“Noi sapevamo che in stanza c’era un signore che accusava sintomi, riconducibili al Covid-19, perché non è stato isolato subito?“, questo l’appello lanciato dalla figlia di una delle vittime della casa di cura San Raffaele di Rocca di Papa, mandato in onda dalla nota trasmissione di Rai 3 “Chi l’ha visto?”.

La donna, secondo quanto viene riportato nell’intervista, ha denunciato il fatto di come, una volta ricevuti gli esiti dei tamponi, i pazienti sono stati abbandonati a loro stessi.

Ecco il video preso direttamente dal profilo Twitter di Chi l’ha visto?: