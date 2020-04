Nel corso dei controlli disposti da questo Comando Provinciale, tesi al contrasto delle inosservanze alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 19/2020 “in materia del contenimento del contagio del Covid-19” ed altro, i militari dipendenti, i tutte le articolazioni operative, hanno proceduto a:

Ecco tutti i dettagli

COMPAGNIA DI PONTECORVO

A Pontecorvo , i militari dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia, hanno tratto in arresto nella flagranza del reato “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, un 27enne del luogo, già censito per reati specifici, contro il patrimonio e la persona.

Gli operanti, nel corso del controllo di un’autovettura condotta dal predetto hanno rinvenuto materiali che generalmente sono utilizzati per il confezionamento di stupefacenti, consistenti in bustine per il sottovuoto e rotolo di cellophane. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire nr.4 involucri in cellophane contenenti complessivamente circa 1 grammo e mezzo di “cocaina”; nr.1 involucro di cellophane contenente poco meno di 20 grammi di “hashish”, nonché una confezione da 100 buste per sottovuoto ed una rotolo di cellophane usati per il confezionamento dello stupefacente, il tutto sottoposto a sequestro. L’arrestato, espletate le formalità di rito è stato sottoposto agli arresti domiciliari. A carico dello stesso è stata altresì comminata la sanzione amministrativa per l’inosservanza dei divieti imposti dal Decreto Covid-19.

I militari dei Reparti dipendenti della Compagnia , hanno sanzionato amministrativamente nr.14 persone sorprese lontane dalle rispettive abitazioni o Comuni di residenza senza giustificato motivo o comprovata esigenza, nonostante il divieto imposto dal citato Decreto.

In particolare:

a Pontecorvo è stata comminata sanzione amministrativa a carico del gestore di un negozio di frutta e verdura sia per l’omessa adozione di idonee misure atte a garantire la distanza sociale tra gli avventori che per il mancato utilizzo dei D.P.I. da parte dei lavoratori dipendenti;

ad Isoletta e San Giovanni Incarico , all’interno di quel parco oasi naturale, sono state sorprese 5 persone sedute ai tavoli ivi presenti;

COMPAGNIA DI CASSINO

I militari dei Reparti dipendenti della Compagnia , nei Comuni di Cassino, Vallerotonda, Cervaro, Piedimonte San Germano, Atina, Picinisco e Villa Latina, hanno sanzionato amministrativamente nr.25 persone poiché, nonostante i divieti imposti dal citato Decreto, sono state sorprese lontane dalle rispettive abitazioni o Comuni di residenza senza giustificato motivo o comprovata esigenza.

In particolare:

A Cassino , un 32enne di Castelnuovo Parano (già censito per reati contro la persona ed il patrimonio), ricorrendo i presupposti di legge, oltre alla sanzione amministrativa è stato anche proposto per l’irrogazione del F.V.O. con divieto di ritorno nel Comune di Cassino;

Sempre in Cassino , è stata disposta la chiusura per giorni 5 a carico di un esercizio commerciale per la vendita al dettaglio di articoli per la casa ed altro, gestito da stranieri, poiché nonostante il divieto rimaneva aperto al pubblico. Il titolare è stato anche sanzionato con l’ammenda di euro 280;

COMPAGNIA DI FROSINONE

I militari dei Reparti dipendenti della Compagnia , hanno sanzionato amministrativamente nr.4 persone residenti nel frusinate, sorprese a bordo delle proprie autovetture lontane dalle rispettive abitazione senza giustificato motivo o comprovate esigenze, nonostante il divieto imposto dal citato Decreto.

Dall’inizio dell’emergenza nazionale Covid-19 i militari dipendenti la Compagnia Carabinieri di Frosinone hanno effettuato controlli nei confronti di 815 esercizi pubblici ed oltre 3.650 persone;

COMPAGNIA DI ANAGNI

I militari dei Reparti dipendenti della Compagnia , nei Comuni di Acuto, Piglio e Ferentino, hanno sanzionato amministrativamente nr.4 persone sorprese lontano dalla rispettive abitazioni senza giustificato motivo o comprovate esigenze, nonostante i divieti imposti dal citato Decreto.

In particolare:

A Ferentino, una 21enne supinese è stata sorpresa alla guida di un’autovettura sprovvista di assicurazione e senza patente di guida in quanto mai conseguita. La stessa al momento del controllo dichiarava di essersi recata in quel centro per fare visita ad un parente, pertanto, ricorrendo i presupposti di legge è stata sanzionata amministrativamente per l’inosservanza dei divieti imposti dal decreto Covid-19 e deferita in stato di libertà per guida senza patente. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro poiché sprovvisto della copertura assicurativa;

COMPAGNIA DI ALATRI