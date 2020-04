Leroy Merlin cerca personale per i propri punti vendita dislocati a Roma: tra Laurentina, Salaria, Romanina, Ciampino, Porta di Roma, Fiumicino e Tiburtina. Le figure sono da assumere a tempo indeterminato e determinato, disponibili al full time e a lavorare nel fine settimana. Per le filiali in tutta Italia, compresi i sette punti vendita di Roma. Verranno assunti, non soltanto con ruoli di vendita, in vari settori con diverse tipologie contrattuali, anche di tirocinio.

Leroy Merlin: lavora con l’azienda di bricolage a Roma

Capo Settore Supply Chain, Capo Settore Commercio (Progetto), Allievo Capo Settore Commercio, Manager Servizi e Relazione Cliente, Capo Settore Commercio (Decorazione): queste le figure ricercate nelle principali filiali della Capitale e le posizioni aperte in lavora con noi dell’azienda. Per candidarsi e scegliere la posizione e l’area preferita, cliccare qui.

Capo Settore Supply Chain

In Leroy Merlin sarai il Capo Settore Supply Chain di un punto di vendita e collaborerai con il Direttore, il Responsabile Risorse Umane e i Capi Settore Commercio al fine di assicurare la migliore organizzazione Supply Chain e la migliore disponibilità prodotto del negozio.

ATTIVITA’

Definirai la strategia di organizzazione degli spazi e dei processi in coerenza con la strategia e gli obiettivi di negozio;

Individuerai con i Capi Settore Commercio le regole di gestione dei flussi logistici in coerenza con le dinamiche commerciali (operazioni commerciali e stagionalità) del negozio in ingresso e in uscita;

Condividerai con i CapiSettore Commercio i bisogni del negozio ed elaborerai piani di azione per un approvvigionamento qualitativo (quantità corrette) in funzione degli appuntamenti commerciali e delle stagionalità;

Organizzerai le attività quotidiane della squadra per garantire un servizio al Cliente puntuale ed efficace.

REQUISITI

Laurea e/o Master in discipline economiche e gestionali (preferibile);

Esperienza manageriale e commerciale in posizioni analoghe maturata nella GDO;

Mobilità nazionale;

Buona conoscenza della lingua inglese e/o francese;

Digital culture e conoscenza di strumenti di Direct Marketing.

COMPETENZE

Capacità di analisi;

Orientamento al risultato;

Leadership situazionale e collaborativa;

Capacità di sviluppare le persone;

Capacità di elaborare soluzioni semplici ed innovative;

Problem solving e Decision Making;

Networking;

Pianificazione ed organizzazione.

PERCHÈ FARE IL CAPO SETTORE SUPPLY CHAIN IN LEROY MERLIN?

Riconosciamo il tuo talento, valorizziamo le tue eccellenze e soddisfiamo la tua ambizione di crescita professionale;

Ti proponiamo un percorso di inserimento e di sviluppo su misura per te che ti proietterà verso ruoli strategici del Gruppo Adeo;

Beneficerai del nostro sistema premiante che è orientato a valorizzare sia le performances individuali sia quelle di squadra.

Vuoi raggiungere la squadra Leroy Merlin? Inoltra la tua candidatura!

Locations

Ciampino, Fiumicino, La Romanina, Laurentina, Porta di Roma, Roma Salaria and Roma Tiburtina

Capo Settore Commercio (PROGETTO)

In Leroy Merlin sarai il leader appassionato di una squadra di collaboratori e, ogni giorno, ricercherai insieme al tuo team la soddisfazione dei Clienti. Svilupperai il commercio e la soddisfazione dei clienti. Sarai imprenditore dei tuoi reparti, adattando le linee guida della strategia aziendale al tuo contesto territoriale. ATTIVITA’ Svilupperai le competenze di vendita della tua squadra;

Pianificherai strategicamente la squadra e le sue attività quotidiane in funzione del bisogno Cliente;

Sarai il garante dello sviluppo professionale di ogni membro della tua squadra attraverso la definizione di piani formativi e alla valutazione periodica delle performances;

Svilupperai una politica commerciale in linea con le strategie aziendali;

Elaborerai gli obiettivi ed il budget, analizzando l’andamento economico dei tuoi reparti. REQUISITI Laurea specialistica/Master;

Esperienza manageriale e commerciale di almeno 3 anni maturata in ruoli analoghi;

Buona conoscenza della lingua inglese e/o francese;

Utilizzo di strumenti informatici e digitali. COMPETENZE Orientamento al risultato;

Leadership;

Capacità di sviluppare le persone;

Pianificazione e organizzazione;

Problem Solving e Decision Making. PERCHÈ FARE IL CAPOSETTORE IN LEROY MERLIN? Riconosciamo il tuo talento, valorizziamo le tue eccellenze e soddisfiamo la tua ambizione di crescita professionale;

Ti proponiamo un percorso di inserimento e di sviluppo su misura per te che ti proietterà verso ruoli strategici del Gruppo Adeo;

Beneficerai del nostro sistema premiante che è orientato a valorizzare sia le performances individuali sia quelle di squadra. Vuoi raggiungere la squadra Leroy Merlin? Inoltra la tua candidatura!

Locations Ciampino, La Romanina, Porta di Roma, Roma Salaria, Laurentina, Roma Tiburtina and Fiumicino

Allievo Capo Settore Commercio Entra a far parte del percorso per Allievo Capo Settore Commercio e diventa uno dei leader di Leroy Merlin di domani all’interno di uno dei negozi di Milano: Assago, Rozzano, Corsico, Baranzate, Nova Milanese, Lissone, Carugate, Caponago, Busnago e Pantigliate. Il percorso di 12 mesi permette di scoprire con momenti on the job e di approfondimento d’aula tutti i ruoli chiave del negozio ed il funzionamento dell’azienda, sotto l’attenta guida di un tutor e dei manager regionali, con l’obiettivo al termine del percorso di diventare Capo Settore Commercio ed iniziare il tuo percorso professionale in Leroy Merlin. REQUISITI Laurea conseguita da non più di 2 anni;

Ottima conoscenza della lingua inglese e/o francese;

Voglia di fare e di realizzarsi;

Digital Culture;

E’ gradita la disponibilità alla mobilità nazionale ed internazionale. COMPETENZE Orientamento al Cliente;

Orientamento al risultato;

Networking;

Dinamicità e proattività;

Capacità comunicative;

Leadership collaborativa e situazionale;

Pianificazione e organizzazione. PERCHÈ INTRAPRENDERE IL PERCORSO DI ALLIEVO CAPO SETTORE IN LEROY MERLIN? Riconosciamo il tuo talento, valorizziamo le tue eccellenze e soddisfiamo la tua ambizione di crescita professionale;

Ti proponiamo un percorso di inserimento e di sviluppo su misura per te che ti proietterà verso ruoli strategici del Gruppo Adeo;

Beneficerai del nostro sistema premiante che è orientato a valorizzare sia le performances individuali sia quelle di squadra. Vuoi raggiungere la squadra Leroy Merlin? Inoltra la tua candidatura! Locations Ciampino, Fiumicino, Porta di Roma, La Romanina, Roma Tiburtina, Roma Salaria and Laurentina.

Manager Servizi e Relazione Cliente In Leroy Merlin sarai il Manager Relazione e Servizi Cliente di un punto di vendita e collaborerai con il Direttore, il Responsabile Risorse Umane e i Capisettore Commercio al fine di rendere distintiva e fluida l’esperienza del cliente online e in store. ATTIVITA’ Attraverso l’analisi del bisogno del Cliente/Abitante, definirai insieme al Comitato di Direzione Negozio la strategia di aumento dell’attrattività rispetto al bacino di riferimento del tuo negozio ed il piano eventi per i tuoi Clienti;

Attraverso un’attenta analisi dell’esperienza del cliente sarai promotore della gamma servizi Leroy Merlin (Posa, Finanziamento, Noleggio attrezzature, Noleggio furgoni, Reso, Rimborso differenza, Agevolazioni/Esenzioni/Detrazioni, Corsi cliente, Programma Ideapiù , Customer Care Telefonica e Online, Clicca e Ritira, Servizi alle famiglie/Baby Pit Stop) del tuo negozio;

Sarai promotore e trainer della cultura della relazione al cliente nel tuo negozio;

Sarai responsabile dell’organizzazione della squadra Relazione Cliente e del rispetto delle procedure interne al fine di rendere piacevole e rapida l’esperienza del Cliente in negozio e tutelare il patrimonio aziendale. REQUISITI Laurea o Master in discipline economiche/marketing/comunicazione (preferibile);

Esperienza manageriale e commerciale in posizioni analoghe;

Mobilità nazionale;

Buona conoscenza della lingua inglese e/o francese;

Digital culture e conoscenza di strumenti di Direct Marketing. COMPETENZE Capacità di analisi;

Orientamento al risultato;

Visione strategica;

Leadership situazionale e collaborativa;

Capacità di sviluppare le persone;

Capacità di elaborare soluzioni semplici ed innovative;

Problem solving e Decision Making;

Networking;

Pianificazione e organizzazione. Vuoi raggiungere la squadra Leroy Merlin? Inoltra la tua candidatura! Locations Fiumicino, La Romanina, Roma Tiburtina, Porta di Roma, Laurentina, Ciampino, Roma Salaria, Palermo Forum and Palermo Mondello.