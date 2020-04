Sulle pagine social di Salute Lazio e della Regione, arrivano i dati in merito alle percentuali dei casi positivi di covid-19.

Il punto della situazione sull’emergenza coronavirus, aggiornato al 15 aprile 2020, nella Regione Lazio.

“Regione Lazio: dei casi finora confermati il 26% è ricoverato in una struttura sanitaria, il 48% è in isolamento domiciliare e il 4% è in terapia intensiva. I guariti sono il 17%.

L’età mediana dei casi positivi è 58 anni. Il sesso è ripartito in modo omogeneo: il 50% sono di sesso maschile e il 50% di sesso femminile.

I casi positivi sono così distribuiti: il 34,7% è residente a Roma città, il 32,5% nella Provincia, il 9,9% a Frosinone, il 5,4% a Rieti, il 6,5% a Viterbo e l’8,7% a Latina. Il 2,4% proviene da fuori Regione. Dati Seresmi del 15 Aprile 2020″.