Concorso esercito ruoli speciali: si cercano 93 ufficiali da impiegare in servizio permanente in fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, Arma dei trasporti e materiali, Corpo sanitario e Corpo di Commissariato dell’Esercito. Scopriamo insieme i requisiti utili per partecipare al concorso pubblico e le modalità di candidatura (Circuito Lavoro).

I posti sono così suddivisi:

46 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell’Esercito

12 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell’Arma dei trasporti e materiali dell’Esercito

5 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell’esercito

30 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato dell’esercito

Ci sono poi alcuni posti riservati, specificati direttamente sul bando ufficiale del concorso esercito.

Concorso esercito ruoli speciali: requisiti

cittadinanza italiana

diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta l’iscrizione ai corsi universitari

godimento dei diritti civili e politici

assenza di condanne per delitti non colposi

condotta incensurabile

Tutti i requisiti specifici necessari sono consultabili sul bando ufficiale del concorso.

Come candidarsi

Come inviare la propria candidatura con successo? Sul sito ufficiale del Ministero della Difesa, nell’apposita sezione dedicata ai concorsi pubblici, sarà possibile compilare e inotrare la domanda. Dovrete però prima creare un profilo senza il quale non sarà possibile candidarvi. C’è tempo fino al prossimo 19 aprile.