Il Commissariato di Polizia Postale ha allertato le persone nel caso di ricezione della e-mail, la cui immagine è disponibile a fine articolo. Ecco cosa fare se la avete ricevuta:

1. Mantieni la calma: il criminale non dispone, in realtà, di alcun filmato che ti ritrae in atteggiamenti intimi o di dati di accesso a siti pornografici e con tutta probabilità non è in possesso di password valide dei nostri profili social o della nostra email da cui ricavare la lista di amici o parenti.

2. Non pagare assolutamente alcun riscatto: l’esperienza maturata con riguardo a precedenti fattispecie criminose (come sextortion e ransomware) dimostra che, persino quando il criminale dispone effettivamente di nostri dati informatici, pagare il riscatto determina quale unico effetto un accanimento nelle richieste estorsive, volte ad ottenere ulteriore denaro;

3. Proteggi adeguatamente la nostra email (ed in generale i nostri account virtuali):

• Cambia – se non si è già provveduto a farlo – la password, impostando password complesse;

• Non utilizzare mai la stessa password per più profili;

• Abilita, ove possibile, meccanismi di autenticazione “forte”(due fattori) ai nostri spazi virtuali, che associno all’inserimento della password, l’immissione di un codice di sicurezza ricevuto sul nostro telefono cellulare ;

• Aggiorna il sistema operativo;

• Installa un antivirus o antimalware.

Se sei in difficoltà scrivi su:

https://www.commissariatodips.it/segnalazioni/segnala-online/index.html