Continuano incessantemente i controlli disposti da questo Comando, tesi al contrasto dell’inosservanza alle disposizioni inerenti all’emergenza nazionale COVID-19. Nell’ambito di tali servizi i Reparti dipendenti, in tutte le articolazioni operative, hanno sanzionato amministrativamente per “mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al D.L. 19/2020” diverse persone . Nello specifico:

nel territorio della Compagnia di Anagni, sono state sanzionate in tutto 7 persone nei Comuni di Ferentino, Anagni e Acuto, 6 di queste venivano sorprese fuori delle proprie abitazioni senza giustificato motivo, mentre il titolare di un bar di Ferentino violava l’obbligo di sospensione di vendita al dettaglio di prodotti, motivo per cui veniva anche disposta la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’attività per cinque giorni.

In particolare il commerciante, autorizzato all’apertura per la sola vendita di tabacchi, veniva sorpreso mentre vendeva delle birre a un cliente.

Foto di repertorio