Veicolo in panne sull’A1 Roma-Napoli.

La situazione

Prestare attenzione sulla A1 Roma-Napoli a causa di un veicolo in avaria al km 577+300 tra Valmontone e il bivio per la Diramazione Roma Sud in direzione di Firenze.

Lo comunica Astral Infomobilità.

Si pregano gli automobilisti di prestare attenzione alla guida e di moderare la velocità.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

