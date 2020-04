Da questa mattina è stato intensificato il servizio di distribuzione, affidato alla Polizia Locale di Roma Capitale, dei buoni spesa alimentari per i nuclei famigliari in difficoltà a causa del Covid-19.

La notizia

Sin dalle prime ore del mattino, oltre trenta autopattuglie formate da personale volontario si sono messe in disciplinata fila davanti al Comando del Corpo per il ritiro dei buoni da consegnare ai cittadini richiedenti.

Al servizio, che avrà cadenza quotidiana e che proseguirà fino alla fine dell’emergenza, hanno aderito in forma volontaria, oltre 700 agenti. Apprezzamento da parte del sindacato UGL dei caschi bianchi romani, che in una nota del coordinatore romano Marco Milani evidenzia come “La presenza, l’impegno ed il senso di appartenenza alla comunità cittadina, dimostrato in questa come in altre emergenze dalla Polizia Locale di Roma Capitale, dovrà, una volta usciti dalla crisi, indurre ad una riflessione sulle necessità di una legge di riforma che valorizzi le potenzialità nell’ambito di settori come quelli di protezione civile e la sicurezza di risorse quali le Polizie Locali dei Comuni Italiani.”