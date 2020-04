Roma, Quartiere San Lorenzo. La Polizia di Stato denuncia un uomo per evasione ed arresta un 39enne in esecuzione di un ordine di carcerazione.

I fatti

Nella mattinata di ieri gli agenti del commissariato San Lorenzo, nell’ambito dei servizi svolti in contrasto alla diffusone del COVID-19, transitando per via dei Volsci, hanno notato un uomo che camminava frettolosamente in direzione di via dei Reti.

I poliziotti si sono avvicinati ed hanno riconosciuto l’uomo quale persona sottoposta agli arresti domiciliari. Lo hanno quindi denunciato per evasione e riaccompagnato presso la propria abitazione per fargli proseguire gli arresti domiciliari.

Sempre nella giornata di ieri, gli agenti del commissariato Porta Pia, durante un servizio di controllo in Piazzale Valerio Massimo, hanno arrestato un 39enne di Napoli in esecuzione di un ordine di carcerazione per rapina aggravata emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese. L’uomo deve scontare una pena residua di 4 anni.

FOTO DI REPERTORIO