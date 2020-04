Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi in onda in TV stasera in prima serata e seconda su tutti i canali per oggi martedì 14 aprile 2020 con la programmazione completa di oggi

Rai 1

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Il Volo – Un’avventura straordinaria

23:50 – Porta a Porta

01:20 – Rai – News24

01:51 – Che tempo fa

01:55 – Cinematografo

Rai 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Pechino Express Le Stagioni dell’Oriente

00:10 – Patriae

01:35 – Sorgente di vita

02:05 – Squadra Speciale Vienna – La Dea della Giustizia

Rai 3

21:20 – #cartabianca

00:00 – TG3 Linea notte

00:10 – TG Regione

00:13 – TG3 Linea notte

01:00 – Meteo 3

01:05 – Cultura Memex -Magazzino 26

Rete 4

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – FUORI DAL CORO

00:47 – ONCE – UNA VOLTA

02:42 – TG4 L’ULTIMA ORA – NOTTE

Canale 5

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

21:21 – ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI – 1 PARTE

22:15 – TGCOM

22:16 – METEO.IT

22:19 – ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI – 2 PARTE

23:51 – X-STYLE

01:08 – TG5 – NOTTE

01:42 – METEO.IT

Italia 1

21:20 – IL CICLONE – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:13 – METEO.IT

22:16 – IL CICLONE – 2 PARTE

23:06 – FUGA DI CERVELLI

00:45 – GOTHAM – IL PROCESSO DI JIM GORDON

01:25 – GOTHAM – IO SONO BANE!

02:06 – STUDIO APERTO – LA GIORNATA

LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

00:50 – TG LA7 Notte

01:00 – Otto e Mezzo (R)

01:40 – La banda Baader Meinhof

TV8

21:25 – Ben-Hur

23:25 – La notte dei record Ep. 3

01:25 – Horror Movie

02:50 – L’assassino della porta accanto Ep. 5

NOVE

20:30 – Deal With It – Stai al gioco

21:35 – Shooter

02:10 – Airport Security

02:30 – Airport Security

03:00 – Airport Security Spagna

Venti

20:42 – THE BIG BANG THEORY IV – LA GERMINAZIONE DELLE ERBE AROMATICHE

21:04 – NEXT – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:14 – METEO

22:16 – NEXT – 2 PARTE

23:14 – HITMAN – L’ASSASSINO – 1 PARTE

00:06 – TG COM

00:12 – METEO

00:14 – HITMAN – L’ASSASSINO – 2 PARTE

Rai 4

21:19 – Il giustiziere della notte – Death Wish

23:06 – Wonderland Speciale Federico e gli spiriti

23:52 – Alien: la clonazione

01:41 – Supernatural XII ep.1

02:23 – Supernatural XII ep.2

Iris

21:00 – LA VALLE DELLA VENDETTA

22:41 – LA GUIDA INDIANA

00:30 – PRIMA DI MEZZANOTTE

02:34 – CIELO DI PIOMBO ISPETTORE CALLAGHAN

Rai 5

20:43 – Classical Destinations

21:15 – Parliamo delle mie donne

23:01 – Procol Harum Live, 1973

23:43 – Bruce Springsteen In his own words

00:54 – Jannacci, l’importante è esagerare

01:23 – Variazioni su tema

01:33 – Rai News Notte

01:36 – Museo Italia

Rai Movie

21:10 – Il tuo ultimo sguardo

23:20 – Feast of Love

01:05 – Il mondo di Arthur Newman

02:35 – In grazia di Dio

Rai Premium

21:20 – Permette? Alberto Sordi

23:15 – Good witch – ep.3

00:00 – Good witch – ep.4

00:40 – Lord and Master – ep.3

01:35 – Lord and Master – ep.4

Cielo

20:55 – Affari di famiglia Il Padrino

21:20 – Addio mia regina

23:00 – Love You!

00:20 – Flames – Amore o Performance?

01:40 – Arakimentari – L’arte dell’erotismo

Paramount Network

21:10 – Amici, amanti e…

23:05 – Tutti Pazzi Per Mary

01:55 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

02:35 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

TV2000

20:50 – Tg Tg

21:13 – MINISERIE GIUSEPPE MOSCATI L’AMORE CHE GUARISCE

23:04 – Retroscena

23:38 – La compieta

23:57 – Il Santo Rosario

00:23 – L’ora solare

LA7d

21:30 – Drop Dead Diva

01:10 – La mala educaxxxion

02:25 – I menù di Benedetta

La 5

21:10 – PRIME – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:21 – PRIME – 2 PARTE

23:10 – OBIETTIVO BELLEZZA

23:40 – OBIETTIVO BELLEZZA

00:09 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

Real Time

21:10 – RIDE – RICOMINCIO DA ME – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – RIDE – RICOMINCIO DA ME – 2 PARTE

22:50 – OBIETTIVO BELLEZZA

23:18 – OBIETTIVO BELLEZZA

23:47 – OBIETTIVO BELLEZZA

00:16 – OBIETTIVO BELLEZZA

00:44 – GYM ME 5′

00:57 – THE VAMPIRE DIARIES – PUNTO DI SVOLTA

Cine34

21:10 – SBATTI IL MOSTRO IN PRIMA PAGINA – 1 PARTE

22:09 – TGCOM

22:14 – METEO

22:16 – SBATTI IL MOSTRO IN PRIMA PAGINA – 2 PARTE

22:50 – LA CLASSE OPERAIA VA IN PARADISO

00:52 – FRANKENSTEIN 80

Focus

21:15 – AFRICA: PREDATORI LETALI II – STORIA DI OLIMBA

22:15 – AFRICA: PREDATORI LETALI II – LA FORZA DEI FRATELLI

23:15 – Trasporti straordinari: il cammino degli aerei

00:15 – Come si smonta e rimonta un Boeing 777

01:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA VI – UNA SVISTA MORTALE

02:01 – TGCOM24

02:03 – METEO FOCUS

02:04 – I SEGRETI DELLA BIBBIA – LA TERRA PROMESSA

Giallo

20:25 – The Glades – Amori clandestini

21:15 – Profiling – Per mio figlio

22:10 – Profiling – Notte fonda

23:10 – Cherif – Relazioni di fuoco

00:10 – Cherif – Cherif & Associati

01:10 – Murder by Numbers

TOP Crime

21:10 – CHICAGO P.D. IV – FAGIN

21:55 – CHICAGO P.D. IV – UN SOLO SOLDATO

22:46 – CHICAGO P.D. IV – BIVIO

23:36 – C.S.I. NEW YORK VI – TRACCE GENETICHE

00:25 – C.S.I. NEW YORK VI – FERITE DI GUERRA

01:09 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIII – TERRA BRUCIATA

01:50 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIII – IL SILENZIO DEL CAMPIONE

Spike TV

20:45 – Supernatural La Formula Dell’immortalita’

21:30 – Spartacus – Sangue e sabbia I Vulcanalia

22:25 – Spartacus – Sangue e sabbia Le Fosse Dell’Ade

23:20 – Spartacus – Sangue e sabbia Scontro All’ultimo Sangue

00:20 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Intossicazione

DMAX

21:25 – Vado a vivere nel bosco – Intrusi

22:20 – Vado a vivere nel bosco – 1^TVIncubo

23:15 – Ai confini della civilta’Arrugginiti

00:05 – Drug Wars – 1^TV

00:30 – Drug Wars – 1^TV

00:55 – Drug Wars – Nave fantasma

Rai Storia

20:30 – Passato e Presente Salvatore Giuliano. Il bandito di Montelepre con il Prof. Salvatore Lupo

21:10 – Grandi donne Anne Morgan

22:05 – MATCH Susanna Agnelli – Lidia Ravera

22:45 – Italiani. Gianni Rodari

00:30 – Notiziario-Rai – News24

00:35 – Il giorno e la storia

01:00 – Donne eccellenti. Ondina Valla, velocista

01:05 – Passato e Presente Salvatore Giuliano. Il bandito di Montelepre con il Prof. Salvatore Lupo

01:40 – Cronache di Hitler p.2

Mediaset Extra

21:15 – LA SAI L’ULTIMA

23:40 – LA SAI L’ULTIMA

01:53 – TGCOM24

01:55 – COLPO GROSSO

Motor Trend

21:25 – Affari a quattro ruote – Lancia Delta Integrale

22:15 – Fabbriche X-Large – 1^TVPorsche

23:10 – Mega fabbriche

00:05 – Fabbriche X-Large – Pierce Fire Trucks

01:00 – Fabbriche X-Large – Camion Volvo

01:50 – Fast N’ Loud – Porsche. 1a parte

Italia 2

20:55 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – LA DECISIONE DI FRANKY

21:20 – TED

23:21 – NINJA ASSASSIN

01:05 – CAMERA CAFE’ – OPERA D’ARTE

01:10 – CAMERA CAFE’ – CRAVATTA IN REGALO

01:15 – CAMERA CAFE’ – LA PALA DELL’ELICA