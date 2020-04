Ieri sera a Frosinone ci sarebbe stato un incidente che ha visto coinvolto un ragazzo.

La notizia

Nella tarda serata di ieri un ragazzo a bordo di una Panda bianca sembra abbia avuto un incidente in Via Ciamarra.

Il ragazzo pare abbia urtato un palo presente lungo la via, perdendo poi il controllo della vettura. Al momento, ancora non si sa nulla riguardo le sue condizioni, ma dovrebbe essere tutto sotto controllo. Per il ragazzo non dovrebbero esserci gravi problemi.

Sul posto sarebbero intervenuti Polizia, 118 e Vigili del Fuoco.